Entwicklung von Innenstädten zur Stärkung von Ortskernen war bei der Raumordnungs-Fachtagung in Trofaiach das zentrale Thema.

Trofaiach war Schauplatz der zweitägigen Fachtagung © Freisinger

Kleine und große Problemzonen hat jeder menschliche Körper. Aber auch die Städte und Ortschaften haben sie. In Trofaiach lässt sich eine dieser Problemzonen leicht definieren. An der Hauptstraße ist die Belebung des Ortskerns ein Unterfangen, bei dem es nicht nur kontinuierliche Fortschritte gibt. Rückschläge sind in einem dynamischen Prozess ebenfalls nicht auszuschließen.