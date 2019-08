Facebook

Spaziergänge rund um den Leopoldsteinersee sind bei Jung und Alt sehr beliebt © Andreas Schöberl-Negishi

Am Grünen See heißt es schon lange: Ohne Gebühr, kein Parken. Nun muss man auch am Eisenerzer Leopoldsteinersee das Geldbörserl zücken, um am Seeparkplatz, der in privater Hand ist, parken zu dürfen.

Seit etwa zwei Wochen gibt es einen Parkautomaten, den die Forstverwaltung Hohenberg aufgestellt hat. Nun heißt es, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr für eineinhalb Stunden Parken 50 Cent einzuwerfen, für zehn Stunden sind es zwei Euro.