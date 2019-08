Facebook

Ein überaus markantes Gebäude in Leoben: Der Kremplhof © KK

Knapp zwei Jahre ist es her, dass die Avoris GmbH den 120 Jahre alten Kremplhof in der Innenstadt von Leoben gekauft hat. Seit dem Kauf durch Avoris wird der Kremplhof sukzessive auf den neuesten Stand gebracht, was Heizung, Elektrik, Fenster, Böden und Wände betrifft. Wobei die Bausubstanz gut ist. „Bei Bedarf in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt“, betont Martina Hartl von Avoris.

Nun gibt es die Möglichkeit, in den Kremplhof zu investieren – mit vier Prozent Verzinsung in Form eines Darlehens. Mindestanlage sind 3000 Euro, die Laufzeit beträgt drei Jahre. „Das Kapital fließt in weitere Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt der Zukunftsfähigkeit des Kremplhofs“, sagt Hartl. Mit dem investierten Kapital werde die laufende Sanierung des Kremplhofs fortgeführt.