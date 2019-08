Facebook

Katharina Maria Zimmermann und Vera Bachernegg (v. l.) gestalteten das Trofaiach-Buch © Luttenberger

Nicht staubtrockene Stadtgeschichte packen Katharina Maria Zimmermann und Vera Bachernegg in ihr aktuelles Projekt. Nein, vielmehr sind es lebendige Geschichten aus der Stadt, die die zwei Autorinnen in ihrem Trofaiach-Buch erzählen, das im November anlässlich 40 Jahre Stadterhebung Trofaiachs offiziell präsentiert wird. Mit ihrem ganz speziellen Blickwinkel in ihren Reiseführern auf die Dinge und die Menschen haben sich Zimmermann und Bachernegg in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Im Buch „(R)Eisen“ beleuchteten die zwei vor mittlerweile zwei Jahren die Eisenstraße und die Hochsteiermark bis ins Mariazellerland.