„Jetzt wird trenniert“, heißt es seit Anfang des Jahres 2019 in der Stadt Trofaiach. Ziel ist eine deutliche Reduktion des Restmülls - vor allem in Mehrparteienhäusern.

Trofaiachs Bürgermeister Mario Abl (Mitte) mit Karl-Heinz Rumpold und Josef Maier (von links), beide Geschäftsführer der Stadtwerke Trofaiach © Freisinger

In der Stadt Trofaiach wird seit April dieses Jahres fleißig „trenniert“. Nachdem eine Statistik enthüllte, dass jeder Einwohner in Trofaiach durchschnittlich weit mehr Restmüll pro Jahr entsorgt, als tatsächlich anfallen müsse, und die Restmüll-Fehlwurfquoten in Wohnanlagen besonders hoch sind, setzte sich die Stadt gemeinsam mit den Stadtwerken Trofaiach ein sportliches Ziel: Reduktion um 20 Kilo pro Kopf.