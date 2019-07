Sommer Open-Air am Hauptplatz Leoben war ein Erfolg. Es gab aber Misstöne wegen angeblicher Wahlwerbung von Bürgermeister Kurt Wallner.

Franky Brandl, Nino De Angelo, Gerhard Samberger, Kurt Wallner, Francine Jordi und Johnny Logan beim Sommer-Open Air © Freisinger/Armin Russold

Tausende Schlagerfans aus Nah und Fern zog am Donnerstag das Sommer-Open Air am Hauptplatz von Leoben an, die sich von der geballten Ladung Musik begeistern ließen. Das musikalische Feuerwerk mit den drei Headlinern Nino De Angelo, Francine Jordi und Johnny Logan dauerte bis Mitternacht.