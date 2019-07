Der Afrikanische Integrationsverein, der auch in Leoben aktiv ist, lädt zum bereits vierten One World Fest im Zentrum von Kapfenberg.

Auch die Gruppe "Montevideo" wird das One World Fest in Schwung bringen © KK

Der Afrikanische Integrationsverein mit Sitz in Kapfenberg hat in Leoben ein Gesicht. Eines, das jeder kennt: Collins Ifeanyichukwu Nmakwe verkaufte viele Jahre lang in Leoben immer am selben Platz am Hauptplatz vor der Müller-Filiale die Straßenzeitung „Megaphon“. Fast ebenso lange hatte er als Asylwerber um die fixe Aufenthaltserlaubnis zu kämpfen – mit tatkräftiger Unterstützung etlicher Leobener.