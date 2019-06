Facebook

Zügig ging im Leobener Gemeinderat die Fragestunde an den Bürgermeister über die Bühne © Isabella Jeitler

Für den Bau der neuen S-Bahn-Station in Lerchenfeld müssen ein paar Kleingärten an der Eisenbahnstrecke geopfert werden. „Ich glaube, es steht außer Streit, dass für den Klimaschutz Maßnahmen gesetzt werden müssen, um auch den Individualverkehr mit dem Auto zu reduzieren“, so Bürgermeister Kurt Wallner. 300 Wohnungen sollen in den kommenden Jahren in Lerchenfeld entstehen, außerdem wird die Firma Knapp weiter stark ausbauen. In diesem Licht betrachtet, sei der „modale Knotenpunkt“ zwischen S-Bahn, Bussen, Auto und Fahrrad unerlässlich, hebt Wallner hervor.