Am Mittwoch Abend startet das Festival Kultur an der Eisenstraße 2019 mit dem „Iron Street Jazz Orchestra“ in der Musikschule Eisenerz.

Das Iron Street Jazz Orchestra bringt Mittwoch Abend Big Band Favorites zu Gehör. Mit dabei ist die Gesangssolistin Ulrike Tropper © Innerberger Forum

Es geht wieder los mit der Kultur an der Steirischen Eisenstraße. Bereits zum 26. Mal gibt es nun das Festival des Kulturvereins Innerberger Forum. Es ist zum sommerlichen Fixpunkt geworden und zieht nicht nur viele Kulturschaffende, sondern vor allem kulturinteressierte Zuhörer und Zuschauer an.

Das vielfältige Programm bietet den Bewohnern an der Eisenstraße Kulturbesonderheiten an, setzt aber auch für Urlauber und Gäste Anreize, wie Andrea Hambammer, Geschäftsführerin des Innerberger Forums, in ihrem Vorwort des Programmheftes betont.