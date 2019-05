Facebook

Die Schüler des NMS Leoben-Stadt freuen sich schon jedes Mal auf das "Buch des Guten" © KK

Das „Buch des Guten“ der NMS Leoben-Stadt kommt heuer bereits in seiner vierten Auflage heraus, und: „Weil es so positiv aufgenommen wird, wird es zu einer fixen jährlichen Einrichtung“, erklärt Christian Gschiel, Direktor der NMS Leoben-Stadt. Und weiter: „Alle Lehrer haben sich intensiv mit den einzelnen, von ihnen unterrichteten Schülern, beschäftigt. Zu jedem Kind wurde überlegt, was man stichwortartig an Positivem aussagen könnte“, meint Gschiel.