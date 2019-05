Raphaela Köck (26) hat in der Hauptstraße in Trofaiach den Bauernladen „Raphi’s Schmankerln“ zu einem echten Magneten gemacht.

Bauernladen in Trofaiach

Raphaela Köck betreibt "Raphi's Schmankerln" seit Anfang 2017 © Andreas Schöberl-Negishi

Vor eineinhalb Jahren kam in Raphaela Köcks Leben der Turnaround. „Einmal etwas ganz Anderes“, dürfte sie sich gedacht haben, als sie ihr Studium an der Montanuniversität Leoben an den Nagel hängte – und ihre echte Herzensangelegenheit zu ihrem Hauptberuf.