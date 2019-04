Facebook

Mannschaft "Gasthaus Unterdechler" mit Willi Einödmaier (v.l.) holte sich den Stadtmeistertitel © KK

Insgesamt zehn Mannschaften kämpften um den Trofaiacher Stadtmeistertitel 2019 im Kegeln. Nach spannenden Spielen setzte sich die Mannschaft vom „Gasthaus Unterdechler“ verdient durch. Das Team rund um Mannschaftsführer Willi Einödmaier nutzte den Heimvorteil gekonnt und sicherte sich neben dem Titel auch den neuen Wanderpokal. Der Vizemeistertitel ging an die „Dienstagsrunde Unterdechler“, angeführt von Herbert Moder. Den dritten Platz sicherte sich die Mannschaft „Ennstaler Männlein“ mit Mannschaftsführer Johann Herbst.

Die Damenwertung ging an die „Ennstaler Weibchen“ mit Dagmar Holzapfel und ihre Kolleginnen. Diese schlugen sich auch in der Gesamtwertung ganz gut.