Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sie präsentierten gestern die traditionelle Leistungsbilanz am Josefitag: Bärbel Sandriesser und Bezirkshauptmann Walter Kreutzwiesner © Andrea Walenta

Erbracht wurden die Leistungen im Jahr 2018 von 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Mehr als 70 Prozent unserer Beschäftigten sind weiblich“, erklärt Walter Kreutzwiesner. Unterstützung kam von drei Lehrlingen und zwei gestützten Beschäftigten.

Die Bilanz zeigt interessante Zahlen. So gab es 2018 wieder einen Geburtenrückgang im Bezirk Leoben. Erblickten 2017 noch 446 Kinder das Licht der Welt, so waren es 2018 nur 394. „Das entspricht in etwa dem Stand vor sechs bis sieben Jahren“, so der Bezirkshauptmann.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.