Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Platz der Generationen wird neues Spielgerät dazukommen © Grill

Einer davon betrifft die Erweiterung der Spielgeräte im Stadtpark und am Platz der Generationen in Schardorf. So soll für den Stadtpark ein Rollstuhlkarussell angeschafft werden. Außerdem wird der Park um ein Seilklettergerät, ein Spielhaus, eine Eltern-Kind-Schaukel sowie ein Feuerwehrauto zum Spielen erweitert. Am Platz der Generationen wird es eine Nestschaukel geben. Insgesamt investiert die Stadt 58.000 Euro, das Land fördert die Anschaffungen mit bis zu 50 Prozent.

Weiters wird im Stadtpark auch der Fitnessparcours mit Geräten vergrößert. Angekauft werden jene Geräte, die sich im Zuge eines Bürgerbeteiligungsprozesses herauskristallisiert haben. Tischtennisplatte und Jugendbänke runden das Angebot ab. Kosten: etwa 17.500 Euro.