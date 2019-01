Facebook

Der Eingangsbereich zum Hauptplatz Leoben an der Franz Josef-Straße wird optisch aufgewertet © Rendering: Planum

Wer am Leobener Bahnhof ankommt, wird als Fußgänger entlang der Franz Josef-Straße ins historische Zentrum geführt – wie an einem roten Faden führt einen der Weg unweigerlich direkt auf den Hauptplatz. Das südliche Ende der Franz Josef-Straße als „Eingangstor“ zum „Wohnzimmer“ der Stadt Leoben ist aber in den vergangenen Jahren stets eine Art Baustelle gewesen. Der Straßenstumpf, der durch den Bau des Einkaufszentrums LCS entstand, wirkte immer irgendwie unaufgeräumt und optisch alles andere als attraktiv.