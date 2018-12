Der Heimat- und Trachtenverein St. Peter-Freienstein fertigte mit 19 Frauen bei einem Nähkurs die Freiensteiner Sonntagstracht an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die neue Freiensteiner Sonntagstracht zeichnet sich durch elegante Schlichtheit aus © KK

Der Heimat- und Trachtenverein St. Peter-Freienstein fertigte mit 19 Frauen bei einem Nähkurs die Freiensteiner Sonntagstracht an.

Viele Stunden Näharbeit sind notwendig um die „Freiensteiner Sonntagstracht“ anzufertigen. In diesem Jahr haben sich 19 Frauen aus St. Peter-Freienstein, darunter viele Mitglieder des Trachtenvereines, in drei Nähkursen die Zeit genommen, um diese Tracht zu schneidern.