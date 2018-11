Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein alter Gruß aus Hieflau © KK

Für Liebhaber und Kenner ist es ein wahrer Schatz: Aus dem Nachlass eines überraschend verstorbenen passionierten Kapfenberger Sammlers und Ansichtskartenverlegers entstammen nicht nur 200.000 moderne Ansichtskarten, auch 15.000 historische Stücke lagern aktuell bei Sachverständigem Richard Jahrbacher in Leoben.

Die ältesten Karten stammen aus dem Jahr 1890, die „jüngeren“ aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. „Da stecken jahrzehntelange Bemühungen dahinter“, so Jahrbacher.

Motive

Die Ansichtskarten zeigen vorwiegend Motive aus dem Enns-, Mur- und Mürztal, zu sehen sind Sehenswürdigkeiten ebenso wie Zeichnungen und Bilder, etwa von Feuerwehrgruppen, dem Tagbau am Erzberg oder dem Pyhrnbahn-Unglück 1908. Auch spezielle Drucke sind in der Sammlung zu finden, beispielsweise vom „Jubiläums-Schießen“ in Eisenerz 1913. In Auktionen bringen einzelne Karten gut und gerne 35 Euro ein, Jahrbacher würde den Karten-Nachlass gerne als Gesamtes verkaufen.

Modernes

Nicht nur die historischen Karten suchen übrigens einen neuen Besitzer, auch die 200.000 modernen Postkarten sind zu haben. Mit ihnen wurden Trafiken und Tourismusbetriebe in der Obersteiermark und Graz beliefert. Wer Interesse hat, kann sich bei Jahrbacher unter Tel. 0664-33 82 716 melden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.