Zum 40. Mal öffnet das Weihnachtsdorf am Leobener Hauptplatz heuer seine Pforten und wartet wieder mit großem Programm auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Weihnachtsdorf am Hauptplatz von Leoben ist stets ein Publikumsmagnet © Freisinger

Am Freitag, dem 23. November, öffnet die Adventstadt Leoben ihre Pforten und bietet den Besuchern aus nah und fern neben tollen weihnachtlichen Angeboten eine Vielzahl an Veranstaltungen am Hauptplatz. Und bereits zum neunten Mal begleitet das Leobener Christkind Eva die Adventzeit.