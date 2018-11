Das E-Kunden-Center der Energie Steiermark in Leoben ist aus dem Einkaufszentrum LCS ausgezogen und wurde am Donnerstag am neuen Standort in der Homanngasse im Herzen der Innenstadt feierlich eröffnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Donnerstag wurde das neue Kundencenter der Energie Steiermark in der Leobener Homanngasse offiziell eröffnet © KK

Mit dieser Neueröffnung direkt in der Fußgängerzone möchte der steirische Energiedienstleister noch näher zu den Kunden rücken: „Wir sehen das als ein klares Statement in Sachen Nähe und Regionalität“, so Vorstandssprecher Christian Purrer. Persönliche Beratung durch ein Team von insgesamt zehn Mitarbeitern stehe dabei im Vordergrund. Das Service-Team steht ab sofort von Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr im Einsatz. „Wir setzen damit erneut ein deutliches Zeichen, die Stärke der Regionen in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen“, so Purrer.