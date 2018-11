Es ist an der Zeit, die Ski aus dem Keller zu holen, der Präbichl startet am 1. Dezember, die Sonnberglifte am 8. Dezember in die Saison.

Skianschnallen heißt es ab 8. Dezember in Wald am Schoberpass bei den Sonnbergliften © KK

Wirft man jetzt einen Blick aus dem Fenster, kann man kaum glauben, dass Ski- und Snowboardfahrer in etwa einem Monat auf den Pisten herumwuseln und Schwung für Schwung die Hänge in Wald am Schoberpass oder am Präbichl hinabwedeln werden. Aber ginge es nach den Betreibern der beiden Skigebiete, könnte es am besten sofort losgehen: „Es fehlt nur noch der Schnee, sonst ist schon alles betriebsbereit“, meint Mario Leitner von den Sonnbergliften in Wald am Schoberpass.