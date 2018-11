Facebook

Die ÖH Leoben bietet Studierenden in emotionalen Tiefs psychologische Hilfe an © Andreas Schöberl-Negishi

Laufende Anfragen von Studierenden der Montanuniversität Leoben hätten sie vor mittlerweile drei Jahren sicher gemacht, dass es Handlungsbedarf gibt, erzählt Sophie Perktold (26), die Referentin für soziale Angelegenheiten der ÖH Leoben. Und zwar Handlungsbedarf, was professionelle psychologische Beratung von Studierenden betrifft.

Nach einem Jahr an Planung und Vorbereitung hob Perktold mit ihrem Team ein Hilfsangebot aus der Taufe. „Damals konnte man als Studierender nach Graz fahren, um sich dort professionelle Hilfe von einem Psychologen zu holen. In Leoben gab es nichts“, so Perktold.