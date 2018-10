Kleine Zeitung +

Halloween Die peppigsten Looks von Katharina Stix für die heutige Partynacht

Halloween steht bereits in der Tür und da darf für viele das richtige Make Up natürlich nicht fehlen. Hier ein paar Vorschläge für den heutigen Grusel- oder teils eher Glamour-Look von der Leobenerin Katharina Stix, die sich beim "The Next Make Up Artist" in London bereits auf den zweiten Platz schminkte.