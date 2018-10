Der Suchtberatung Obersteiermark in Leoben geht die Arbeit nicht aus: Eine große „Baustelle“ ist nach wie vor die Alkoholabhängigkeit.

Christine Paar und Siegfried Luttenberger von der Suchtberatung Obersteiermark in Leoben © Andreas Schöberl-Negishi

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Insgesamt wurden bei der Suchtberatung Obersteiermark in Leoben 2017 368 Fälle behandelt. Mit 47 Prozent liegt das Alkoholproblem nach wie vor völlig eindeutig an der Spitze, gefolgt von diversen Drogenproblematiken mit 33 Prozent. Pathologisches Glücksspiel und Medikamentenabhängigkeit liegen bei je zehn Prozent. Essstörungen gab es neun Prozent, Probleme mit Nikotinsucht zu vier Prozent. Alle übrigen Problemfelder machten 17 Prozent der Betreuungen aus. Ganz entscheidend: „In überwiegendem Ausmaß kommen die Leute auf eigene Initiative zu uns“, betonen Christine Paar und Siegfried Luttenberger von der Suchtberatung Obersteiermark.

Fehlgeschlagene Bewältigung

Lediglich 16 Personen suchten die Beratungsstelle in Leoben nach entsprechender Weisung durch das Gericht auf und elf Personen hatten zuvor eine Weisung oder Empfehlung von der Bezirkshauptmannschaft. „Eine Suchterkrankung ist niemals eine persönliche moralische Verfehlung, sondern ist häufig als fehlgeschlagener Bewältigungsversuch zu sehen“, erklärt Paar. Soziale und gesellschaftliche Gründe, wie Überlastung im Job, schwierige Beziehungen oder familiäre Probleme können krank machen.

„So mancher benutzt Suchtmittel, um einen Zustand erträglicher zu machen, den man besser nicht ertragen sollte.“ Wenn das „Hilfsmittel“ sich verselbstständigt und man eine Abhängigkeitserkrankung entwickelt, kommt oft gesellschaftliche Stigmatisierung dazu.

Strukturen und Auslöser

Bei vielen Klienten sei die Frage, was zuerst da war: „Viele beginnen wegen Depressionen, Angststörungen oder Persönlichkeitsstörungen, ihre Probleme mit Alkohol, Medikamenten oder anderen Substanzen und Verhaltensweisen erträglicher zu machen“, so Paar. Auf der anderen Seite könne langandauernder Alkoholmissbrauch Depressionen entstehen lassen. Psychische Erkrankungen und Sucht treten häufig gemeinsam auf. Nur das Symptom der Sucht zu behandeln, bringe keine nachhaltigen Verbesserungen: „Man muss dahinter stehende Strukturen und Auslöser erkennen.“

Um aus dem Teufelskreis ausbrechen zu können, brauche es professionelle Hilfe: Totale Abstinenz sei ein hehres Ziel, aber für viele realistischerweise nicht umzusetzen: „Es gibt viele graduelle Schattierungen des Erfolgs. Wenn jemand es schafft, nur mehr an 30 Tagen statt an 200 wie bisher abzustürzen, und deutlich mehr für sich, seine Familie und seinen Job dazusein, ist das auch ein Erfolg“, so Luttenberger.

INFOSPLITTER Beratungszentrum: Krottendorfergasse 1, Leoben. Bürozeiten: Mo. bis Do. von 10 bis 12 Uhr. Beratungen an den selben Tagen, 8 bis 18 Uhr, nach telefonischer oder persönlicher Anmeldung. Tel. (038 42) 44 4 74. office@suchtberatung-obersteiermark.at