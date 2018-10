Das Projekt AmiCa soll Frauen mit und ohne Flucht- oder Migrationsgeschichte in der Region Obersteiermark-Ost näher bringen.

AmiCa nennt sich das Projekt der Caritas, das sich Flüchtlingsfrauen widmet - wie etwa Larissa und Maryam © KK

Seit September läuft ein neues Projekt der Caritas mit dem Namen AmiCa in der Region Obersteiermark-Ost. Konkret geht es dabei um soziale Integration und interkulturelle Begegnungen in den Bezirken Leoben und Bruck-Mürzzuschlag.

Im Rahmen des Projekts sollen Frauen mit und ohne Flucht- beziehungsweise Migrationsgeschichte miteinander bekannt gemacht werden, und es soll der gegenseitige Austausch gefördert werden. Dabei entstehen ehrenamtliche Patenschaften, deren Ziele und Inhalte an die jeweiligen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Ressourcen der Frauen angepasst werden.

Interkultur und Integration

Die Caritas bietet dabei Unterstützung mit Workshops zu Themen rund um Interkultur und Integration sowie Treffen für Paten, sogenannte Buddies. Das Projekt fußt auf den Erfahrungen des Caritas Buddyprojekts im Raum Graz, das seit fast drei Jahren erfolgreich läuft.

Gemeinsam Zeit verbringen

Für AmiCa werden nun Frauen ab 18 Jahren gesucht, die an interkulturellem Austausch interessiert sind und etwa zwei Stunden pro Woche Zeit haben. Die Aufgabengebiete reichen von Freizeitaktivitäten wie Radfahren, Spazieren, gemeinsam kochen über die Unterstützung bei der Arbeitssuche und beim Deutsch lernen bis zum Hausaufgaben machen mit Kindern. Im Mittelpunkt steht immer ein Leben miteinander, statt nebeneinander.

Frauen, die Interesse an einer Patenschaft haben, können sich in einem unverbindlichen Gespräch mit Janina Riedler unter Tel. 0676-88 01 55 23 oder per E-Mail unter janina.riedler@caritas-steiermark.at informieren.