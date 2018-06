Facebook

Harald Rechberger, Christina Kortschak und Stadtpfarrer Markus Plöbst, von links © Andreas Schöberl-Negishi

"Vom Rand der Mur ist das Kinder- und Jugendwerk Josefinum in die Mitte der Stadt gerückt", sagt Geschäftsführer Harald Rechberger. Dass er damit keine räumliche Übersiedlung meint, ist freilich klar. Vielmehr deutet Rechberger an, dass das Josefinum durch eine gezielte Neupositionierung und überaus beherztes Engagement aller Beteiligten im öffentlichen Bewusstsein heute wieder fest verankert ist. Trotzdem gebe es noch eine Menge zu tun, meint Rechberger: „Man kennt das Josefinum zwar als Institution in Leoben, aber viele Leute wissen nach wie vor nicht genau, was wir tun“, präzisiert Rechberger. Deswegen möchte man nun das 140-jährige Bestehen als idealen Anlass nehmen, sich allen Interessenten weiter zu öffnen, und das breite Spektrum des Angebotes bekannt zu machen.