Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ana-Maria Jelicic aus Leoben ist ein Ass im Floorball © KK

Adrenalin hoch hundert. In atemberaubendem Speed immer am Sprung. Floorball hält Ana-Maria Jelicic (18) aus Leoben auf Trab. Während der Turniere bleibt zum Durchschnaufen kaum Zeit: Gespielt werden jeweils drei mal 20 Minuten. Dazwischen zehn Minuten Pause. Gewechselt wird fast im Minutentakt. Oder weniger. „Es kommt darauf an, dass man in wenigen Augenblicken etwas aus der vorhandenen Situation macht. Man steht immer auf Zehenspitzen, ist in jeder Sekunde sprintbereit“, erzählt Jelicic. In Matches am „Großfeld“ decken nur fünf Spielerinnen neben der Torfrau alles ab. Und drei sind es beim Kleinfeld, die stets alles im Griff haben müssen. „Floorball ist blitzschnell. Innerhalb von wenigen Augenblick kann sich der Spielstand total umdrehen“, erzählt die 18-Jährige, die seit fünf Jahren im Damenteam des IBC Leoben spielt. Der IBC Leoben ist der älteste Innebandy- und Floorballverein Österreichs.