Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In der Region Palten-Liesingtal möchte man die Carnica-Biene auch für nachfolgende Generationen schützen und erhalten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Imker Markus Stabler ist Obmann der neu gegründeten Interessensgemeinschaft © Foto Freisinger

In der Steiermark steht eine Änderung des Bienenzuchtgesetzes ins Haus. Geplant ist, den per Gesetz verankerten Schutz der heimischen Carnica-Biene zu lockern. „Das heißt, dass die Haltung von Mischrassen erlaubt wird“, erklärt Markus Stabler, Imker in Kammern, und seit 16. April Obmann der „Interessensgemeinschaft Carnica Schutzregion Palten-Liesingtal“.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.