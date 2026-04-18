Ein Sheriff in Leoben. Ebenso wie ein Town-Office, ein Saloon und ein Tanzboden für Line-Dance. Es klingt im ersten Moment etwas komisch, doch wenn man die 2000 Quadratmeter große Fläche unter dem Annaberg genauer unter die Lupe nimmt, wird schnell klar: Hier wurde eine echte Westernstadt gebaut. Eagles Rock, das ursprünglich im US-Bundesstaat Nevada lag, befindet sich mitten in der Obersteiermark.

Auf ehemaligem Schrottplatz

Obwohl es selbst vielen ortsansässigen Personen nicht bewusst ist, gibt es die Westernstadt bereits seit mehr als drei Jahrzehnten. Als Franz Pacher, Ewald Schaffer und Hans Gruber den „Country & Westernclub Leoben“ im Jahr 1995 gegründet haben, musste schnell ein Zuhause für die Liebhaber der Country-Szene her. Der ehemalige Schrottplatz entpuppte sich 1999 als der perfekte Standort.

Franz Pacher hat den Verein 1995 gemeinsam mit Ewald Schaffer und Hans Gruber gegründet © KLZ / Klara Erregger

„Wir haben die Stadt in Eigenregie 1:1 so aufgebaut, wie sie wirklich in Amerika gebaut wurde. Wir haben die originalen Stadtpläne“, erinnert sich Gründungsmitglied Pacher. „Aber wir sind auch heute noch nicht fertig. Wir bauen immer etwas dazu“, so der 89-Jährige, der die Obmannschaft mittlerweile an Erich Walcher übergeben hat.

Inspiration: Westernfilme

Besonders ist etwa die Kirche, die durch ihren amerikanischen Stil und den Holzverbau nicht mit anderen Kirchen in der Region vergleichbar ist. Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse können hier aber genauso stattfinden. Gedenktafeln für ehemalige Mitglieder, die verstorben sind, finden sich hier. Sogar eine Urne wurde beigesetzt. Neben der Kirche befinden sich zudem die Gräber von Jack Daniel und Buffalo Bill. „Wobei es davon sicher mehrere Hundert auf der ganzen Welt gibt“, lachen Christian Winkler und Christian Schiester, weitere zwei Vereinsmitglieder.

Viele der Mitglieder haben ihre Leidenschaft für die Szene über Westernfilme entwickelt. „Wir leben die Country und Western-Szene“, sagt Walcher. Der Cowboyhut, die karierten Flanellhemden und die Uniform der Konföderierten Armee sprechen für sich.

„Es geht uns um das Geschichtliche“

Zu Glanzzeiten hatte der Verein 132 Mitglieder, derzeit sind es 28. Frauen gibt es fast genauso viele wie Männer, darunter viele Ehepaare. In Österreich und darüber hinaus gibt es außerdem ein großes Western- und Country-Netzwerk. „Wir fahren mehrmals im Jahr zu anderen Westernstädten, um auch dort den Bürgerkrieg nachzustellen.“ Um den Verein auch zukünftig weiterführen zu können, freue man sich stets über neue Mitglieder.

Neben einem Fest, das der Verein jedes Jahr veranstaltet, wird zweimal jährlich der amerikanische Bürgerkrieg zwischen den Nord- und Südstaaten nachgestellt. „Wir verhalten uns dabei wie zur Zeit des Bürgerkriegs im 19. Jahrhundert. Wir bauen Zeltlager auf, haben eine Militärakademie und Geschichtskunde. Und wir lernen die Etikette, wie man damals gekocht hat, was man angezogen hat“, erklärt Winkler. Die Politik oder Verbindungen zur aktuellen Situation in Amerika seien den Mitgliedern nicht wichtig. „Wir sind nicht politisch, es geht uns um das Geschichtliche“, betont Schiester.