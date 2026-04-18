Mit seinem spitzen Sirenenturm, den riesigen Glasfronten, zwei massiven Garagentoren aus Holz und der roten Fassade ist das Wohnhaus von Lothar Knaak aus Leoben ein Blickfang, der schon von der Ferne ins Auge sticht. Es sieht nicht nur aus wie ein ehemaliges Feuerwehrhaus – es ist tatsächlich ein altes Feuerwehrgebäude des längst stillgelegten Bergbaus Seegraben.

„Auf alte Industriegebäude stehe ich voll“, sagt Knaak. Der 53-Jährige, der als Stahlarbeiter bei Böhler Edelstahl in Kapfenberg arbeitet, hat das Objekt 1996 erworben. „Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1920 und war neben dem Rüsthaus eine zusätzliche Feuerwehrgarage“, erzählt der Stahlarbeiter.

Lothar Knaak ist ein extremer Musik-Fan und hat eine riesige Schallplattensammlung © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Das kleine Türmchen, das früher eine Sirene behütet hat, habe man nicht auf das mittlerweile abgerissene Rüsthaus, sondern auf das Dach der Garage gesetzt, weil der Schall sich so besser über die Stadt Leoben verteilen habe können, vermutet Knaak: „Ich habe 1996 nur die kleine Portierwohnung der Garage bezogen. Daneben lagen die beiden Doppelgaragen.“

Viele helfende Hände

Als klar geworden sei, dass das alte, damals sehr marode Gebäude nicht der Verbreiterung der Bahnstrecke weichen muss, habe er sich entschieden, es sich im historischen Gemäuer langfristig gemütlich zu machen. „2006/2007 habe ich das Haus dann hergerichtet.“ Helfende Hände gab es von Freunden und Familie: „Vor allem mein Vater hat mir extrem geholfen.“

Insgesamt hat Lothar Knaak 130 Quadratmeter Wohnraum © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

So wurde aus dem abgehalfterten Feuerwehrhaus ein charmanter Wohnraum mit einem ganz eigenwilligen Charakter. Schon beim Betreten von Knaaks Haus wird man von der Weite, Tiefe und Höhe des Entrées überrascht. Eine mehrere Meter hohe, 60 Jahre alte Yuccapalme ist mächtiges, zentrales Element – aber ohne den Raum zu beherrschen.

Luftig und lichtdurchflutet

Nachdem Knaak die Wände zur einen Doppelgarage entfernt hat, hat er jede Menge luftigen und lichtdurchfluteten Raum zum Wohlfühlen dazugewonnen: „Insgesamt sind es jetzt 130 Quadratmeter Wohnraum, dazu kommen noch die zweite Doppelgarage, die ich weiter als Garage nütze und ein ehemaliges Brückenwaagehaus als Abstellraum“, führt Knaak aus.

Schon von außen ist die ehemalige Feuerwehrgarage mit der Pflasterung aus Schlackensteinen davor ein Blickfang © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Neben seinem Faible für Pflanzen – zu der Yuccapalme gesellen sich noch einige ebenso massive Bananenbäume – werden dem Besucher noch zwei Dinge auf den ersten Blick klar. Knaaks Domizil ist nicht nur persönlicher Lebensraum, sondern auch sein ganz spezielles Sammlerparadies. Die Vielfalt der Stücke ist schier unüberblickbar; aber die meisten haben Geschichte. Und zu jedem gibt es jedenfalls eine Geschichte.

Die mächtige Yuccapalme ist zentrales Element im Eingangsbereich © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Alleine Knaaks Schallplattensammlung ist atemberaubend: „Es sind bestimmt 450 Langspielplatten und 850 Vinylsingles“. Es gibt kaum einen Songtitel quer durch alle Genres, den der Musikfan nicht in seiner Sammlung hat. Und auch ein klassischer Wurlitzer aus den 1960er-Jahren blinkt fröhlich, wenn Knaak ihn ansteckt. Heute am Plattenteller: Nicht Judas Priest, seine Lieblingsband, sondern die neue, hart gehämmerte Musik von Accept.

Willkommen im Sammlerparadies von Lothar Knaak: Vom Strumpfautomaten bis zu seinen Modellfahrzeugen © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Das Schlafzimmer besticht durch ein schweres, hohes Doppelbett aus Holz: „Ein Erbstück aus meiner Familie. Mein Vater und ich haben das wieder instandgesetzt und es so fixiert, dass es wieder benützbar ist“, meint Knaak. Anschließend an sein Badezimmer – eine großzügige Wellness-Oase – liegt sein Dart-Zimmer. Darüber liegt, über eine Holzleiter erreichbar, ein Spielezimmer..

Das große, massive Holzbett ist ein altes Familienerbstück © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Die Garage entblättert sich auch als Eldorado von Freunden historischer Dinge – in diesem Fall auch von coolen Fahrzeugen, die Knaak mit großer Freude in Betrieb hält und natürlich regelmäßig auch fährt. Der Weitgereiste ist aber auch gerne in Leoben: „Es ist eine der schönsten Städte, die ich kenne.“ Besonders gerne ist Knaak aber ganz einfach daheim – wie sollte es anders sein?