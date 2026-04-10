Direkt vor der Josefee-Apotheke in der Franz-Josef-Straße in Leoben gibt es drei Stellplätze, an denen Halten unter anderem für Kundinnen und Kunden der Apotheke zwischen 8 und 18 Uhr für zehn Minuten erlaubt ist. Parken ist dort grundsätzlich nicht gestattet. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Fahrschulautos der zwei nahegelegenen Fahrschulen dürfen dort parken, wie die Beschilderung vor Ort zeigt.

Das sorgt nun für Unmut: „Keiner kann zur Apotheke fahren“, ärgert sich ein 87-jähriger Leobener, der sich mit der Thematik an die Kleine Zeitung wandte. Denn die wenigen Stellplätze würden, besonders nach der Eröffnung einer weiteren Fahrschule, immer von den Fahrschulautos blockiert werden.

Weg zur Apotheke wird zur Hürde

Er selbst habe Fußbeschwerden und könne keine langen Wege zu Fuß zurücklegen, seine Frau könne gar nicht mehr richtig gehen. Der Weg zur Apotheke, den man besonders in fortgeschrittenem Alter öfters zurücklegen muss, werde so zu einer großen Hürde. Wie viele andere Kunden der Apotheke müsse sich der Leobener jedes Mal auf Parkplatzsuche begeben und hoffen, einen Platz zu finden, der nicht allzu weit von der Apotheke entfernt ist.

Susanne Sinz ist die Chefin der Josefee-Apotheke © KLZ / Klara Erregger

Apotheken-Chefin Susanne Sinz ist das Problem bekannt. „Vor einiger Zeit haben wir es geschafft, dass wir vor der Apotheke Stellplätze bekommen“, erklärt sie, „deshalb tut es mir leid für unsere Kundinnen und Kunden, dass es jetzt dieses Problem gibt. Es stört mich selber auch. Seit Jahresbeginn parken die Autos dort wirklich dauernd.“

Stadt Leoben arbeitet an Lösung

Sinz habe sowohl mit den beiden Fahrschulbesitzern als auch mit der Stadt Leoben Kontakt aufgenommen. „Ich wollte zuerst das persönliche Gespräch mit den Fahrschulen suchen, aber so wie es ausschaut, ist das nicht möglich“, sagt die Apotheken-Chefin.

Auf Anfrage der Kleinen Zeitung erklärt man seitens der Stadt Leoben, dass die aktuelle Parkregelung aus einer Zeit stamme, in der es nur eine Fahrschule in der Nähe gab. „Diese Regelung passt aber nicht mehr ganz zur aktuellen Situation“, bestätigt Pressechefin Kerstin Neukamp. Man arbeite deshalb in Abstimmung mit der Apotheke an einer Lösung, die den Zugang zur Apotheke wieder erleichtern soll.

Sowohl die Fahrschulen als auch Apothekenkundinnen und -kunden sollen die Stellplätze in Zukunft gut nutzen können. Wie genau diese neue Regelung aussehen und wann sie umgesetzt wird, ist derzeit aber noch nicht bekannt.