Nicht „irgendwie, irgendwo, irgendwann“ machen Jan Delay und Disko No. 1 ihren einzigen Österreich-Auftritt im Jahr 2026 klar. Ganz im Gegenteil – der Termin und der Ort stehen mit Samstag, dem 25. Juli, und einem Open Air am Hauptplatz von Leoben schon längst fest. Tickets für das Musik-Event sind über Ö-Ticket und Frontline Events erhältlich.

Was die Fans bei Jan Delays Gastspiel erwartet, verrät der deutsche Superstar im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Durch die Steiermark sei er bisher nur durchgefahren, das viele Grün habe aber bleibenden Eindruck hinterlassen.

Klirrend kalt und sengend heiß

Während er in Wien zuletzt häufiger gespielt habe, sei er in Graz nur zwei Mal aufgetreten: „Dort haben wir unseren kältesten und unseren heißesten Auftritt gehabt.“ Das erste Mal sei im Zuge der Ernennung von Graz zur europäischen Kulturhauptstadt 2003 mit seiner Hip-Hop-Band „Beginner“ gewesen.

„Es hat minus zwei Grad gehabt, als wir auf die Bühne gegangen sind, und minus neun Grad, als wir fertig waren.“ Ein Open Air an derselben Stelle am Karmeliterplatz im Hochsommer 2024 bescherte Jan Delay und Disko No. 1 ihren heißesten Gig mit 40 Grad.

Programm entwickelt sich stetig weiter

In Leoben wird Jan Delay seinen Fans ein „Best of 25+2 years“ präsentieren. Im Laufe der vergangenen drei Jahre habe sich das Programm, das einen weiten Bogen über seine Musikerkarriere spannt, organisch weiterentwickelt.

„Die Eckpfeiler, die wichtig sind für die Show, gibt es nach wie vor. So erzähle ich einiges zur Geschichte von Jan Delay in einer Art Bio-Pic. Wir ändern aber immer wieder kleinere Dinge, tauschen den einen oder anderen Song auch einmal aus – außer den Superhits. Manche Songs bauen wir nach Lust und Laune einmal aus“, sagt Jan Delay.

Jan Delay ist schon zwei Mal in Graz aufgetreten – allerdings im Abstand von mehr als 20 Jahren © Sebastian Madej

Die Song-Auswahl treffe er mit seiner Band: „Ich habe das letzte Wort, aber jeder kann Vorschläge einbringen. Wir stimmen ganz oft ab, welche Songs wir spielen“, erzählt Jan Delay. Manchmal beziehe er auch das Publikum in diesen Akt der Basisdemokratie ein.

Basisdemokratie mit den Fans

„Dann machen wir eine Art Reggae-Wunschkonzert. Ich sage auf der Bühne drei oder vier unserer Reggae-Songs an, vielleicht nicht gerade ‚Irgendwie, irgendwo, irgendwann‘. Das Interessante ist, dass fast in jedem Ort, wo wir spielen, ein anderer Song ausgewählt wird.“

Der deutsche Musiker Jan Delay wartet mit seinem aktuellen Programm „Best of 25+2 years“ auf © Sebastian Felsen

Vor jeder Show habe er mit der Band immer dasselbe Ritual, um sich mit positiver Energie aufzuladen: „Wir gehen die Setlist noch einmal durch – vor unserem geistigen Ohr. Dann halten wir unsere Fäuste aneinander.“

Mehr als die Hälfte seines Lebens auf der Bühne zu stehen habe eine große Bedeutung für ihn, meint Jan Delay: „Mein Körper braucht das richtig. Ganz wichtig ist aber, mit wem und auch für wen man auf der Bühne steht.“ Wenn man mit coolen Leuten und für ein tolles Publikum auf der Bühne stehe, mache das unheimlich Spaß.

„Schicken den Fans ganz viel Energie“

Das Feedback vom Publikum sei entscheidend: „Wir gehen mit so viel Überzeugung auf die Bühne und agieren mit so viel Spaß, dass wir den Fans ganz viel Energie hinunterschicken. Wenn das Feedback so zurückkommt, schaukelt man sich unfassbar hoch. Leute, die uns nicht kennen, versuchen wir mit unserer Energie zu kriegen.“

Wenn er an österreichische Musik denke, müsse er zuerst an Falco denken: „Den fand ich immer cool, und das tue ich immer noch.“ Er selbst habe einen sehr breit gefächerten Geschmack: „Das kommt von meinen Eltern, daheim lief immer gute Musik.“ Mit Reggae sei es los gegangen, für den sein Herz schlage wie für Hip-Hop. Die Band „Spliff“ aus den 1980er-Jahren, die aus der Nina Hagen-Band entstand, und von der Herwig Mitteregger aus dem Bezirk Leoben ein wichtiger Teil war, gehört zu Jan Delays Favoriten.