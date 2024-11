„Mir fehlen die Worte“, „Schrecklich, wie kann man sowas nur tun?“ oder „Hoffentlich werden die Jugendlichen zur Rechenschaft gezogen“ sind nur einige wenige Kommentare, die unter dem Posting in einer Facebookgruppe zu lesen sind. Am späten Sonntagnachmittag kam es im Leobener Stadtteil Waasen zu einem Brand – am Grundstück zwischen der Waasenkirche und dem Abholmarkt.