Sie schauen aus wie Kuchen, sie schmecken wie Kuchen – und doch handelt es sich bei Anca Cotosmans Spezialitäten um keine gewöhnlichen Süßwaren. Denn statt Mehl, Eiern und Butter kommen bei der 37-Jährigen, die in St. Michael in der Obersteiermark wohnt, nur rohe und vegane Zutaten in die Küche.