Obwohl ihr beruflicher Werdegang sie zunächst in eine ganz andere Richtung geführt hat, habe sie immer gefühlt, dass ihre eigentliche Berufung im sozialen Bereich liegt, erzählt die diplomierte Sozialbetreuerin Jasmin Jordak (35), die jetzt eigene Räumlichkeiten für Gewaltprävention, Kinderbetreuung und Erziehungshilfe in der Hauptstraße 49 in Trofaiach eröffnet.