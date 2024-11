„Die Leobener Jugend wurde in dieser Periode wieder einmal im Regen stehen gelassen“, übt die Junge Volkspartei Leoben an der SPÖ Leoben Kritik. Zahlreiche Projekte aus dem SPÖ-Arbeitsprogramm seien bisher nicht in Angriff genommen worden: „Die Liste der unerfüllten Versprechen ist lang. Die Jugend von Leoben wartet immer noch auf die Schaffung von Treffpunkten abseits von Kinderspielplätzen, den Ausbau von Sport- und Wassersportmöglichkeiten oder die Errichtung von öffentlichen Kleinfußballfeldern“, zeigt JVP-Stadtobmann Justin Hofmann auf.