Alle zwei Jahre ehrt die Wirtschaftskammer Steiermark jene heimischen Wirtinnen, die durch ihre großartigen Leistungen in der Gastwirtschaft und ihr langjähriges Engagement die Wirtshauskultur besonders prägen. Am Montag, dem 11. November, wurden insgesamt 42 Wirtinnen aus allen steirischen Bezirken in der Alten Universität in Graz mit der „Goldenen Wirtinnenrose“ ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um eine Anstecknadel aus Gold, welche in der Steiermark hergestellt wird.