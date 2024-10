Nach der Premiere des Jugendrates in Eisenerz tagte nun auch in Trofaiach zum ersten Mal ein Kindergemeinderat. 25 Kinder teilten bei der ersten Sitzung ihre Visionen für die Stadt und feilten an ersten Impulsen für die Stadtgestaltung. Abgesehen von der aktiven Beteiligung an der Stadtpolitik ermöglicht das Projekt durch die österreichische Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Bürgerbeteiligung „beteiligung.st“ den Kindern, die Arbeitsweise der Kommunalpolitik kennenzulernen.