50 Jahre lang ist Hermann Mandler (68) aus Trofaiach schon im Radsport aktiv und die Erfolge werden nicht weniger. Zuletzt war er in den Gravel-Weltmeisterschaften in Belgien auf der 89 Kilometer langen Strecke auf Schotter, Pflaster und Asphalt unterwegs und überwand rund 1000 Höhenmeter. Obwohl er kurz nach dem Start schwer stürzte, erreichte Mandler in seiner Altersklasse den zweiten Platz.