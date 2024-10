Die Österreichischen Meisterschaften im Sprunglauf und in der Nordischen Kombination in der Eisenerzer Ramsau sind geschlagen. In der Erzberg Arena wie auch auf der Skirollerstrecke durch die Eisenerzer Innenstadt wurde „ein sportliches Spektakel der Extraklasse“ geboten, freuen sich Verantwortliche des Nordischen Ausbildungszentrums (NAZ) Eisenerz.