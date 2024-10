Wer wissen will wie es sich anfühlt, eine Uhr um 64.000 Euro zu tragen, die auch schon an René Benkos Handgelenk saß, hat jetzt die Chance dazu. Auf der Auktionsplattform Aurena werden derzeit 31 Exponate aus dem Privatbesitz des insolventen Unternehmers versteigert. Noch rund zehn Tage hat man Zeit, ein Gebot abzugeben, besichtigen kann man die Gegenstände am 17. Oktober von 13 bis 15 Uhr in Niklasdorf.