Kennengelernt haben sich der Außendienstmitarbeiter Jörg Kohlbacher und die Kellnerin Isabella Kohlhuber bereits vor fast genau 25 Jahren. Bei der Bewirtung im elterlichen Betrieb der Braut, dem Freiensteinerhof hat es zwischen den beiden zu knistern begonnen. Nach mehreren Treffen im damaligen „Pub Cafe Hoppala“ in St. Peter-Freienstein wuchs die Liebe der beiden, und sie wurden ein Paar. So begann das „Liebesmärchen“.

Heiratsantrag am Gösser Kirtag

Beim traditionellen Gösser Kirtag überraschte der Bräutigam seine Zukünftige mit einem Heiratsantrag, den Isabella mit Freude annahm. Verkündet wurde die Überraschung zwei Tage später, am 5. Oktober 2023 bei der Geburtstagsfeier von Isabella. Sie feierte im Familien- und Freundeskreis ihren 50. Geburtstag.

Am 5. Oktober 2024 war es nun endlich soweit und das Brautpaar gab sich am Standesamt in Trofaiach das Ja-Wort. Ausgiebig gefeiert wurde in kleinem Rahmen mit Familie und Freunden im Gasthaus Ruckenstuhl in Trofaiach bis in die späten Nachtstunden.

Hochzeitsreise

Eine der Vorlieben des frischvermählten Paares ist das Segeln. Die beiden verbringen ihre Freizeit aber auch gerne mit Radfahren und Thermenbesuchen. Wohin die Hochzeitsreise im nächsten Jahr führen wird, wird noch nicht verraten. Ein Kurzurlaub im heurigen Herbst ist aber schon geplant.

Hier geht’s zu den Brautpaaren aus dem Bezirk Leoben!