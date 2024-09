Im März dieses Jahres überraschte die Nachricht, dass die in Leoben bekannte Fahrschule Lubensky Zahlungsunfähigkeit gemeldet hatte. Manche stellten sich die Frage, wie so etwas passieren kann, denn der Führerschein scheint in Österreich für viele eine der grundlegendsten Ausbildungen zu Beginn des Erwachsenenalters zu sein.