Die Frage, wie eine Fahrschule in die Insolvenz schlittern kann, dürften sich viele stellen. Ein zu geringes Interesse an der Führerscheinausbildung in Verbindung mit Preisdruck in Zeiten mit hoher Inflation könnte die Antwort darauf sein. Bei der Fahrschule Lubensky ist genau dieser Fall eingetreten – sie meldete am Montag, dem 25. März, ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Leoben an.