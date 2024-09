Getrocknete Kauartikel für Hunde werden am neuen Standort der Marcher Fleischwerke produziert, der in den Räumlichkeiten der ehemaligen Wurstfabrik Weiss in Leoben-Ost etabliert wurde. Bereits 2015 haben die Marcher Fleischwerke, ein österreichisches Familienunternehmen, das in der dritten Generation geführt wird, das Areal mit der stillgelegten Produktionsanlage erworben.