Vor elf Jahren bot sich Martin Strobl aus Leoben die Gelegenheit, als Vierteleigentümer ein Haus in der Innenstadt von Leoben zu erwerben. „Das Haus an der Ecke Homanngasse und Kirchgasse neben dem Schwammerlturm war in Familienbesitz und hatte acht Eigentümer, die alle nicht mehr in Leoben gewohnt haben“, erinnert sich Strobl, technischer Leiter der Agrarbezirksbehörde für die Steiermark in Leoben.