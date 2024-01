Bestimmt können sich noch einige an den Pfauenhof in St. Michael erinnern. Schon viel weniger dürften am Schirm haben, dass der ehemalige Wellnesstempel nun einen vollkommen anderen Zweck erfüllt: Denn nachdem ihn Unternehmer Dietmar Pucher (48) aus Niklasdorf erworben hat, hat er ihn zu speziellen Unterkünften für Arbeiter und Monteure umgebaut, die er vermietet.

„Worker‘s Apartments“ nennt sich Puchers Unternehmen. Pucher bietet 180 Appartments und Zimmer für ein bis fünf Personen an. Die Standorte der Objekte sind in Leoben, St. Michael, Bruck und in St. Dionysen. In den vergangenen Jahren hat Pucher diesen Zweig des Unternehmens kontinuierlich ausgebaut, jetzt sei der Markt gesättigt.

Vier Gesellschaften unter dem Mutterschiff

Für den umtriebigen Unternehmer, der in Eisenerz geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, ist das nur ein Teilbereich, mit dem er sich beschäftigt: „phase 2 projekt GmbH“ nennt sich das unternehmerische Mutterschiff, unter dem vier Gesellschaften segeln. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Immobilienentwicklung. Ich kaufe Objekte, die nicht so toll sind und entwickle sie dann gezielt für Mieter weiter“, erklärt Pucher.

Seine „phase2 projekt GmbH“ entstand, als er die Aurena Immobilien GmbH zur Gänze übernommen hat: „Mir haben damals 50 Prozent des Unternehmens gehört, als sich die Chance geboten hat, den Rest zu kaufen.“ Mittlerweile betreibt er selbst ein Seniorenheim sowie das „Motel 24seven“ in Bruck. Außerdem hält er 90 Prozent der Leobener Werbe- und Eventagentur „Tiqa“.

Eigenes Marketing ins Unternehmen geholt

„Das hat sich so ergeben. Ich brauche ohnehin immer wieder Marketing- und Grafikleistungen, und wir haben das bisher immer an externe Firmen vergeben. Also habe ich mir gedacht, warum sollten wir uns diesen Zweig nicht direkt in unser Unternehmen holen?“, begründet Pucher die Entscheidung.

Er selbst bezeichnet sein Unternehmen, das 41 Mitarbeiter, eine eigene Hausverwaltung und Haustechnik-Abteilung hat, als „mittelgroßer Fisch im kleinen Teich“: „Unsere Kasse ist gefüllt, wir sind immer auf der Suche nach Immobilien. Ich schaue mir jedes Angebot an, bevorzuge aber regionale Projekte.“

Pucher war zuerst beruflich in Deutschland und Graz tätig, dann war er Key Account Manager für Mercedes Benz und Geschäftsführer von vier Autohäusern der Firma Huber in St. Marein - und betrieb mit einem Kompagnon eine Tuningfirma.