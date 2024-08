140 Schülerinnen und Schüler aus 35 Nationen weltweit nahmen an der Internationalen Erdwissenschaftsolympiade (IESO) teil, die vergangene Woche in Peking, China, stattfand. Auch die vier besten Schüler aus Österreich in dem Fachgebiet stellten ihr Wissen unter Beweis, neben Willi Schroers aus Kärnten waren das Maximilian Kepplinger, Kevin Brunner und Nico Waldhör aus dem Bezirk Leoben.