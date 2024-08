Gegen 14.45 Uhr wurden Sonntag Einsatzkräfte wegen starker Rauchentwicklung hinter dem Hornbach-Baumarkt in der Schladnitzstraße alarmiert. Die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Göss und Leoben-Stadt rückten zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Gartenhütte in Vollbrand, auf eine danebenstehende Gartenhütte hatte das Feuer bereits übergegriffen. Mit Atemschutztrupps wurde die Brandbekämpfung aufgenommen. So konnte verhindert werden, dass eine dritte Hütte dem Feuer zum Opfer fiel.

Aufgrund der enormen Rauchentwicklung waren weitere Einsatzkräfte sowie Atemschutztrupps erforderlich. Von der Funkleitstelle Florian wurden daher die Freiwillige Feuerwehr Niklasdorf mit zwei Löschfahrzeugen und das Atemschutzfahrzeug der BTF Donawitz nachalarmiert. Die vier Feuerwehren mit zehn Fahrzeugen und 49 Feuerwehrleuten waren nötig, um der Flammen Herr zu werden. Um den Brand vollständig unter Kontrolle zu bekommen, musste das Dach der Gartenhütte mit einer Kettensäge geöffnet werden.

Hoher Schaden

Die Nachlöscharbeiten nahmen noch einige Zeit in Anspruch. Um 16.40 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Der Schaden nach dem Brand beträgt mehrere Zehntausend Euro. Die Brandursachenermittlung wurde von einem Bezirksbrandermittler durchgeführt. Als Brandursache konnte, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, ein technischer Defekt, an einer Steckdose erhoben werden.

Neben den Feuerwehren waren auch die Polizei und das Rote Kreuz im Einsatz.