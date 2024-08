Die „Fête Blanche“ in Leoben unter dem Titel „We Love White“ ist bereits seit Jahren für viele Leobenerinnen und Leobener ein Fixtermin. Ursprünglich sollte die Veranstaltung heuer am 20. Juli bereits zum 13. Mal über die Bühne gehen, doch das Wetter zwang die Organisatoren, das Segafredo-Team rund um Andy Bäuchl und Rico Temmel, die Partynacht in Weiß zu verschieben.

Nun steht der neue Termin fest: Am kommenden Samstag, dem 3. August, kann bei freiem Eintritt am Leobener Hauptplatz bis Mitternacht sowie in den umliegenden Lokalen auch noch darüber hinaus gefeiert werden – Dresscode ist dabei natürlich weiße Kleidung. Ab 18 Uhr werden die DJs Robert Hitch und Mark Nevis sowie Tänzerinnen und Tänzer für die Partystimmung sorgen.

Andy Bäuchl und Rico Temmel © KLZ / Klara Erregger

Weiße Partynacht unter freiem Himmel

Nach dem Start im Jahr 2010 im Dominikanerhof des LCS machte „We Love White“ bereits am Leobener Hauptplatz und 2016 in der Porubsky-Halle Station, ehe die beliebte Veranstaltung 2017 wieder unter freiem Himmel in das Zentrum der Stadt Leoben zurückkehrte. Und auch bei der diesjährigen Veranstaltung in der Leobener Innenstadt rechne man wieder mit mehreren Hundert Gästen, berichtet Organisator Andy Bäuchl. „Die Besucher erwartet auch heuer – so wie man es von ,We Love White‘ bereits kennt – eine stimmungsvolle Partynacht ganz in Weiß mit tollen DJs und Tänzern“, versichert Bäuchl.