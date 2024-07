Der Weg zur Selbstverwirklichung war für die 39-jährige Martina Hirzberger, die ursprünglich aus Kapfenberg ist und mittlerweile in Leoben lebt, ziemlich steinig. Nach der Schule zog sie ins Ausland und versuchte sich in verschiedenen Jobs – vom Kellnern über Büroarbeit bis zur Reiseleiterin. Nichts erfüllte sie. Ihre Suche nach dem Sinn führte sie schließlich zum Molekularbiologiestudium. Doch mit dem Abschluss kam die ernüchternde Frage: Ein Arbeitsleben im sterilen Labor oder raus in die große, weite Welt? Die Antwort fiel schlussendlich auf Letzteres.